Resi noti alcuni dei duettanti dei 24 cantanti in gara al Festival

Come di consueto da alcuni anni, la quarta giornata del festival sarà dedicato ai duetti. I cantanti riproporranno la canzone in gara ma con un arrangiamento diverso e duettando con un personaggio dello spettacolo che non necessariamente è un cantante. Al momento questi sono gli accoppiamenti noti per Venerdi 8 Febbraio:

-Ultimo con Fabrizio Moro – I tuoi particolari

-Simone Cristicchi con Ermal Meta – Abbi cura di me

-Zen Circus con Brunori Sas – L’amore è una dittatura

-Daniele Silvestri con Manuel Agnelli – Argento vivo

-Paola Turci con Beppe Fiorello – L’ultimo ostacolo

-Nek con Neri Marcoré – Mi farò trovare pronto

-Enrico Nigiotti con Paolo Jannacci – Nonno Hollywood

-BoomDaBash con Rocco Hunt – Per un milione

-Mahmood con Guè Pequeno – Soldi

-Loredana Bertè con Irene Grandi – Cosa ti aspetti da me

-Anna Tatangelo con Syria – Le nostre anime di notte

-Francesco Renga con Bungaro ed Eleonora Abbagnato – Aspetto che torni

Rimangono ancora da svelare i partner degli altri cantanti in gara:

-Federica Carta e Shade – Senza farlo apposta

-Patty Pravo e Briga – Un po’ come nella vita

-Negrita – I ragazzi stanno bene

-Ex-Otago – Solo una canzone

-Achille Lauro – Rolls Royce

-Arisa – Mi sento bene

-Nino D’Angelo e Livio Cori – Un’altra luce

-Irama – La ragazza col cuore di latta

-Motta – Dov’è l’Italia

-Il Volo – Musica che resta

-Ghemon – Rose viola

-Einar – Parole nuove

Marianna Maiullari