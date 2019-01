Olimpia Matera a Valmontone nell’anticipo di sabato sera

L’Olimpia Matera affronterà in trasferta la Virtus Valmontone sabato prossimo, 26 gennaio 2019 (fischio d’inizio alle 20.00), nell’anticipo della terza giornata di ritorno – gara diciotto su trenta del Campionato Nazionale di Pallacanestro di Serie B – Girone D. All’andata vinsero i lucani al Palasassi con il punteggio di 71 a 69.

La formazione materana ha finora conseguito 26 punti in classifica, frutto di tredici vittorie su diciassette, collocandosi al secondo posto insieme a Salerno e Palestrina, e dietro la capolista Caserta, che conduce a quota trenta. Diametralmente opposta, invece, la situazione della squadra laziale, che ha totalizzato quattro vittorie in tutto e in questo momento, con otto punti, è al terzultimo posto insieme a Pozzuoli e prima di Catania (a quota sei) e Battipaglia (zero).

“Valmontone non sta affrontando un buon campionato” – spiega il coach dell’Olimpia, Agostino Origlio. “All’inizio i pronostici erano favorevoli, e non si pensava che dovesse trovarsi nella condizione di lottare per tirarsi fuori dalla zona playout. A causa di numerosi infortuni, questa formazione non ha preso né il ritmo giusto, né la confidenza con il torneo, e succede che, quando le cose iniziano male, finiscano col peggiorare. Ma proprio la necessità di guadagnare il maggior numero possibile di vittorie – in un calendario residuo sempre più esiguo – potrebbe offrire ai nostri avversari le motivazioni per una pericolosa zampata, procurata da giocatori importanti come Bisconti – un totem in area, chiaro punti di riferimento dell’intero roster, Grilli e Scodavolpe”.

Prosegue l’allenatore materano: “Dal canto nostro, l’inserimento del centro Andrea Iannilli – che ha già iniziato ad allenarsi con l’Olimpia – è accolto certamente con il massimo ottimismo ma, com’è normale, impone di riorganizzare il gioco, ridisegnando gerarchie ed equilibri. Occorrerà, pertanto, neutralizzare le pause, portando avanti una partita equilibrata con il massimo controllo dei possessi offensivi. Sarà questo il modo migliore per allontanare il ricordo delle ultime due sconfitte subite in trasferta, contro Caserta e Reggio Calabria, e iniziare degnamente questa serie di tre partite ravvicinate in nove giorni”. Infatti, dopo la trasferta di sabato, l’Olimpia scenderà di nuovo in campo al Palasassi nella super sfida con Salerno, nel turno infrasettimanale di mercoledì, 30 gennaio (inizio alle 21.00), per poi partire alla volta di Catania, che affronterà nell’anticipo di sabato, 2 febbraio.

La partita di Valmontone, che sarà arbitrata da Adriano Fiore di Scafati (Salerno) e Giuseppe Vastarella di Napoli, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Virtus Valmontone, raggiungibile tramite il link facilitato olimpiamatera.it/260119.

Nello stesso turno, si giocheranno il 26 gennaio altri tre anticipi tra Capo d’Orlando e HSC Roma, Luiss Roma e Pozzuoli, Catania e Scauri. Le altre partite saranno disputate domenica, 27 gennaio: lo scontro diretto tra Caserta e Palestrina, e poi i confronti tra Napoli e IUL Roma, Reggio Calabria e Battipaglia, Salerno e Palermo.

La società sportiva ricorda ai giornalisti e a tutti i sostenitori che alle 12.30 di oggi, 24 gennaio 2019, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione ufficiale del nuovo acquisto Olimpia, Andrea Iannilli, nella sede sociale di Via Lazazzera (diretta Facebook: fb.me/olimpiamatera).