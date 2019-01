Matera: “Una vita da social” presentazione in Questura

Sarà Matera la prima tappa di avvio della 6^ edizione di “Una Vita da Social”, la più importante e imponente campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, nell’ambito di iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete per i minori.

La scelta di Matera “Capitale europea della cultura per il 2019” per l’avvio della campagna nazionale “Una Vita da Social” assume una particolare valenza simbolica per la stretta connessione tra comunicazione digitale e cultura, messaggio che deve arrivare soprattutto ai giovanissimi.

Per l’occasione, il Direttore Centrale della Polizia Postale Prefetto Roberto Sgalla sarà a Matera venerdì 25 gennaio alle 11.00, in Piazza Vittorio Veneto, all’interno del truck attrezzato della Polizia di Stato su cui si svolgerà l’attività didattica, dove incontrerà la stampa per illustrare i contenuti dell’iniziativa.

Parteciperanno all’incontro: il Prefetto Antonella Bellomo, il Questore Luigi Liguori, il Sindaco Raffaello De Ruggieri, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Rosaria Cancelliere, nonché il Presidente della Fondazione Matera-Basilicata 2019 Salvatore Adduce con il Direttore Generale Paolo Verri.