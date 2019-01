Comune di Pisticci e il servizio di pubblicità e pubbliche affissioni: importanti novità

Importanti novità interessano il Comune di Pisticci e il servizio di pubblicità e pubbliche affissioni: dallo scorso 1 gennaio, infatti, è attivo sul sito istituzionale del Comune il nuovo portale “Pisticci Digitale” che permette un’informatizzazione e un miglioramento del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dell’attività di materiale affissione dei manifesti sul territorio. “Si tratta di un servizio innovativo per il nostro Comune e certamente per la cittadinanza – spiega il Sindaco Viviana Verri – Pisticci Digitale, infatti, punta ad una gestione del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni che sia informatizzato, su modello delle principali città italiane e di tante realtà virtuose che hanno avviato un percorso di gestione e controllo del servizio tramite il portale digitale.

Il cittadino interessato, infatti, attraverso la sezione “Pisticci Digitale” creata sul sito internet istituzionale, una volta autenticatosi, potrà presentare la sua richiesta di affissione, potendo indicare le sue preferenze relativamente ai pannelli pubblicitari su cui affiggere i manifesti. La nuova società che gestisce il servizio, inoltre, controllerà che tutti i manifesti pubblicati siano autorizzati, avviando attività di recupero di somme non riscosse in caso di affissioni abusive, svolgendo un’importante funzione di supporto anche per l’Ufficio Tributi”.

Il Sindaco spiega anche i vantaggi economici derivanti dal potenziamento del servizio: “Il Comune di Pisticci finalmente mette ordine in un settore importante e spesso trascurato, riservando un’attenzione particolare al controllo sulla riscossione dell’imposta e, di conseguenza, sugli introiti per l’Ente, andando ad incidere significativamente sull’evasione. Inoltre, la ditta incaricata dovrà assicurare il servizio di affissioni, curando gli spazi destinati all’allocazione dei manifesti: l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di garantire un maggiore decoro rispetto al passato, con un controllo costante sui luoghi di affissione, una adeguata distribuzione degli spazi destinati alle affissioni funebri, separandole da quelle pubblicitarie o di altra natura ed una manutenzione costante, per evitare quelle situazioni di incuria spesso segnalate dai cittadini”.

