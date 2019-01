Bernalda: Forza Italia si prepara alle prossime amministrative

In occasione delle prossime elezioni comunali, il coordinamento cittadino di Forza Italia, in quanto ben radicato sul territorio, come già dimostrato nelle precedenti elezioni e congressi, ha già affrontato il dibattito su programmi e dialoghi con altre compagini civiche e politiche. La sintensi dei diversi incontri tenuti nella sede di Piazza Plebiscito ha reso il gruppo pienamente d’accordo e compatto. E’ emerso, da parte di tutti i componenti, che gli interessi politici non saranno assolutamente influenti in fase di dialogo ma quello che prevarrà sulle decisioni sarà la visione comune rispetto al futuro del territorio di Bernalda e Metaponto, non esisteranno quindi pregiudizi su bandiere e compagini diverse e che non si parteciperà agli incontri con riti e retaggi che ormai appartengono al passato. Le scelte, saranno comunque vagliate dal Coordinatore regionale Fi, Sen. Giuseppe Moles, e dal Coordinatore provinciale FI Matera, On. Michele Casino; detto ciò, Francesco Salluce (Coordinatore FI Bernalda/Metaponto), Maurizio Barbieri (Vicario, delegato FI Metaponto) e Antonio Perrone (Coordinatore FI giovani Bernalda/Metaponto), intraprenderanno il dialogo con tutte le forze politiche e civiche presenti sul territorio. Nonostante la ricerca di collaborazione e l’apertura a qualsiasi discorso che abbia come oggetto il futuro di Bernalda e Metaponto, il gruppo non perde di vista il proprio bagaglio di valori cattolici, liberali e moderati essendo già pronto a qualsiasi risvolto politico con una squadra che in passate elezioni si è dimostrata all’altezza di affrontare qualsiasi competizione da protagonista, acquistando competenza e maturità sul campo attraverso i risultati.

Correlati