A Nova Siri la presentazione dell’ultimo libro di Donatella Piras

IL RESPIRO DEL VOLO”, ultimo libro di Donatella Piras, ritornerà in Basilicata sabato 9 febbraio nell’Oratorio “Sant’Antonio da Padova” a Nova Sriri Scalo (MT) per una presentazione ricca di ospiti, che alla fine dell’interessante dibattito si concluderà con un incontro con i lettori.

L’evento, che sta coinvolgendo tutte le principali città e paesi a rischio di violenza di genere d’Italia, fa parte del progetto Oltre l’Orizzonte ed è voluto dall’Istituto Europeo per l’Orientamento Coach &Coach, con sede a Crespina – Pisa-.

Al dibattito, che sarà aperto a tutta la cittadinanza con ingresso libero, interverranno – oltre alla scrittrice Life Coach Donatella Piras- ospiti esperti nella prevenzione e la lotta contro la violenza di genere e, nello specifico, quella psicologica a carico delle persone fragili. Un aspetto importante di cui si parlerà è l’effetto patologico per psicosomatica a cui vanno incontro le donne che spesso non trovano la forza di uscire da questa spirale di violenza. Dai disturbi alimentari alla sindrome di Hashimoto che coinvolge la tiroide, fino a quelli della pelle, più in generale le patologie autoimmuni, come spiegano recenti scoperte fatte attraverso il progresso della scienza medica. Saranno presenti i rappresentanti di enti come le Associazioni “un Passo Avanti ” ed “Alba Lucana” di Potenza, oltre al consigliere Regionale Michele Napoli che illustrerà una Proposta Di Legge sulla violenza di genere.