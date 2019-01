Matera, sindaco de Ruggieri ha incontrato Comandante Carabinieri

Un pannello fotografico raffigurante due carabinieri sullo sfondo dei Sassi. E’ il regalo che il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, ha portato alla città nel giorno della sua visita in occasione della cerimonia inaugurale di Matera 2019. Il dono – si legge in una nota del Comune – è stato consegnato stamattina al Sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, dal comandante provinciale dei Carabinieri, tenente colonnello Samuele Sighinolfi, e dal comandante del reparto operativo, tenente colonnello Antonio Mancini. I Sassi di Matera sono inoltre rappresentati nel planning del 2019 dell’Arma che è presente in tutte le caserme, le stazioni, i comandi provinciali e regionali dei Carabinieri. Un altro omaggio alla città Capitale europea della cultura. Il Sindaco De Ruggieri, nel ringraziare il Generale Nistri per il dono, ha sottolineato nel corso del colloquio con i rappresentanti dell’Arma, il prezioso lavoro che i Carabinieri hanno svolto in occasione del Capodanno e della cerimonia inaugurale di Matera Capitale, e per la costante e qualificata presenza sul territorio a tutela della sicurezza di tutti i cittadini.

Correlati