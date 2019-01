Matera e Taranto, siglato patto per rafforzare relazioni

“Un patto per lavoro, cultura, turismo e infrastrutture al centro del costruttivo e affettuoso incontro, che si è svolto questa mattina nella sede del Comune di Matera, tra il sindaco, Raffaello de Ruggieri e il primo cittadino di Taranto, Rinaldo Melucci.” Lo annuncia il Comune di Matera in una nota. “Da tempo i due sindaci cercavano l’occasione di avere un confronto sui numerosi temi che legano i due territori. Nel corso del colloquio è emersa la volontà di stringere un’alleanza sempre più forte tra le due città rendendo operativo e arricchendo di nuovi argomenti il protocollo d’intesa siglato il 10 settembre 2015. De Ruggieri e Melucci hanno concordato sulla necessità di rafforzare le relazioni tra le due città per poter sfruttare al meglio le loro potenzialità, per rendere efficaci le politiche di sviluppo che i due Comuni stanno attuando per il rilancio produttivo dei loro territori e per riportare al centro del dibattito nazionale il Mezzogiorno. I due sindaci si sono salutati con l’impegno di rivedersi a breve in un nuovo incontro per fissare i tempi e le modalità per rinnovare e dare attuazione al patto che lega le due città”.

