Latronico (Noi con l’Italia) su federalismo demaniale

“Mi compiace constatare che le attività legislative svolte nel 2016 in Parlamento per riaprire i termini per attuare il federalismo demaniale con il trasferimento dei beni dal demanio ai Comuni abbia portato i suoi frutti. È il caso del comune di Bernalda, tra gli altri comuni, che ha potuto riacquistare a titolo gratuito un asset importante di beni tra cui il vecchio acquedotto che si appresta a diventare una casa per anziani . Uguale interesse applicammo per ottenere la riconsegna della chiesa di Metaponto la cui pratica sta per definirsi”. E’ quanto dichiara l’ex parlamentare lucano Cosimo Latronico, dirigente nazionale di Noi con l’Italia.

