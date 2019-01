“Contemporanea”, la mostra visitabile fino al 26 gennaio

Sarà visitabile fino al 26 gennaio prossimo, negli spazi espositivi del Museo archeologico di Potenza, la mostra “Contemporanea. Pittori, incisori e scultori lucani. Generazione 1930-1960” promossa dal Consiglio regionale della Basilicata, ideata e curata da Anna R. G. Rivelli.

Tantissime in questi giorni le visite e le richieste pervenute da istituti scolastici che hanno chiesto di poter visitare la mostra, nella quale sono in esposizione le opere di 32 artisti della generazione 1930-1960 che per nascita e soprattutto per attività si legano al territorio lucano.

La mostra, che ha ottenuto anche il patrocinio morale e la concessione del logo dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, sarà poi spostata a Matera a partire dal 16 febbraio prossimo nei locali dell’ex Ospedale di S. Rocco – Piazza S. Giovanni.

Questo l’elenco degli artisti in mostra: Pietro Basentini, Giovanni Cafarelli, Dario Carmentano, Pasquale Ciliento, Salvatore Comminiello, Gerardo Corrado, Gerardo Corrado D’Amico, Gerardo Cosenza, Giovanni Dell’acqua, Franco Di Pede, Rocco Falciano, Giuseppe Filardi, Nicola Filazzola, Aristide Rocco Guarino, Luigi Guerricchio, Raffaele Iannone, Pino Lauria, Donato Linzalata, Nicola Lisanti, Mimmo Longobardi, Felice Lovisco, Vittorio Manno, Vito Masi, Antonio Masini, Giuseppe Miriello, Arcangelo Moles, Giulio Orioli, Gaetano Pompa, Angelo Rizzelli, Salvatore Sebaste, Pietro Tarasco, Nino Tricarico.

Sede: Museo Archeologico provinciale – Via Lazio – Potenza

Periodo: 15 dicembre 2018 – 26 gennaio 2019

Sede: ex Ospedale di S. Rocco – Piazza S. Giovanni – Matera

Periodo: 16 febbraio 2019 – 10 marzo 2019

Orari: martedì 9.00 – 13.00/ dal mercoledì al sabato 9.00-13.00 / 16.00-19.00

Ingresso: libero