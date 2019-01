A Pisticci tesseramento Anspi

Venerdì 25 gennaio a Pisticci si terrà la Festa del Tesseramento per tutti i soci Anspi (Associazione Nazionale San Paolo Italia) della provincia di Matera.

Il primo appuntamento sarà alle ore 18.30 in Parrocchia S. Antonio per la S. Messa presieduta da Don Michele Leone e Don Gianpaolo Grieco, presidenti rispettivamente dei circoli Anspi di Pisticci e Ferrandina. A seguire, un momento di preghiera per animatori e ragazzi, nonché la consueta benedizione delle tessere.Il secondo momento clou della giornata si terrà, invece, alle ore 20.30 nell’Oratorio della Parrocchia di Cristo Re, con la rappresentazione del musical “3P: Padre Pino Puglisi”, interpretato dai ragazzi dell’Anspi di Ferrandina per ricordare la grande figura del sacerdote siciliano che, per amore della Verità, fu ucciso dalla mafia. Lo spettacolo si inserisce, dunque, nel vasto complesso di iniziative sociali e interparrocchiali realizzate dall’Anspi per la comunità pisticcese e diocesana. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.