Pisticci: Nuovo calendario dei giorni di raccolta per le utenze domenstiche

Calendario Pisticci_2019L’Amministrazione Comunale di Pisticci conferma la sua costante attenzione verso il servizio di raccolta differenziata e presenta alcune novità che interesseranno la prima parte del nuovo anno: “Secondo il nuovo ‘Rapporto Rifiuti Urbani 2018’, redatto dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), la raccolta differenziata in Italia in media raggiunge il 55,5% – spiega l’Assessore all’Igiene Urbana Filippo Ambrosini – La percentuale media lucana è del 45,3%, mentre il Comune di Pisticci ha chiuso il 2018 con una percentuale del 65%, superando di circa 20 punti percentuali le medie regionali.

L’ottimo risultato è merito anzitutto dell’attenzione e del rispetto per l’ambiente che dimostrano quotidianamente i nostri cittadini, attenti e ligi nel differenziare correttamente i propri rifiuti.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti in zona mare, si sono rivelate vincenti le iniziative di installazione delle isole ecologiche scarrabili e la gestione presidiata della piazzola ecologica presso Borgo San Basilio. Determinante è stato anche l’ottimo lavoro svolto a Centro Agricolo per avviare una gestione efficiente dei rifiuti, di concerto con gli uffici comunali competenti. Enorme successo ha riscosso l’iniziativa degli eco-compattatori che, dopo un piccolo problema tecnico, torneranno finalmente in funzione nei prossimi giorni. Fondamentale inoltre è stato il costante dialogo ed il supporto fornito dalla ditta Teknoservice.

Pisticci punta ad entrare nella lista dei “Comuni Ricicloni”, iniziativa promossa da Legambiente Italia e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente, che premia i Comuni Italiani più virtuosi; inoltre, tra i prossimi obiettivi c’è anche l’avvio della fase di sperimentazione della nuova modalità di calcolo della tassa sui rifiuti: la Tariffa Puntuale (TARIP).

Con la TARIP, che entrerà presumibilmente in vigore a Gennaio 2020, verrà premiato il cittadino più virtuoso che otterrà uno sconto in bolletta a discapito di chi, invece, non rispetta le buone norme di differenziazione dei rifiuti”.

L’Assessore presenta le novità del 2019: “Per facilitare la pratica di raccolta differenziata nelle famiglie, d’accordo con la ditta, è stata effettuata una variazione al calendario settimanale, con l’inserimento di un ulteriore giornata di raccolta plastica, visti i notevoli accumuli del materiale nelle case dei nostri cittadini.

Le modifiche non stravolgeranno le abitudini e interesseranno i soli giorni di lunedì e venerdì, attualmente destinati alla raccolta del rifiuto indifferenziato, nei quali verrà effettuato il recupero della frazione PLASTICA, mentre il mercoledì, attualmente destinato alla raccolta della plastica, verrà effettuato il recupero del materiale INDIFFERENZIATO.”

Al fine di ridurre al massimo i disservizi dovuti alla modifica, la Teknoservice terrà 4 incontri pubblici:

22/01/2019 h 18:00 presso la Sala consiliare di Pisticci;

23/01/2019 h 18:00 presso la Sala Consiliare di Marconia;

24/01/2019 H 18:00 presso il “Circolo Alba” di Pisticci Scalo;

25/01/2019 h 16:30 presso il bar “Phoenix” di Borgo Casinello;

Durante gli incontri verrà distribuita la copia cartacea del nuovo calendario per la R.D.

Inoltre, il personale del progetto R.M.I. provvederà alla distribuzione del nuovo calendario cartaceo a domicilio per i prossimi quindici giorni.

Verranno inoltre intensificati i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti a cura della Polizia Municipale e da nuclei volontari delle Guardie Nazionali Ambientali.