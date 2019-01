Matera2019, workshop sulle residenze

Il 25 gennaio 2019 a partire dalle ore 10:00 presso il complesso del Casale, in via Madonna delle Virtù, a Matera, si terrà un workshop che avrà due obiettivi: presentare il bando Residenze Matera 2019 ai cittadini di Matera e della Basilicata, e fare incontrare fra loro le associazioni che si candidano a proporre progetti e organizzazioni internazionali partner della Fondazione (IN SITU, MADRE e altri). Queste ultime avranno il compito di essere di supporto nella ricerca di artisti europei per lo sviluppo delle residenze a Matera e in Basilicata. Il bando, pubblicato l’8 gennaio 2019, promuove residenze culturali in tutta la Regione, durante le quali artisti di ogni tipologia vivono in una comunità ospitante per un tempo variabile fra le due e le tre settimane, ed elaborano e realizzano un progetto insieme ad essa.

Il workshop del 25 gennaio è aperto al pubblico e a chiunque sia interessato alle tematiche trattate.

Correlati