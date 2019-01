Matera: Accordo Comune-Italgas su rete metano a Picciano, soddisfazione dell’ass. Trombetta

L’assessore ai Lavori Pubblici, Nicola Trombetta, esprime “soddisfazione per l’intesa tra Comune e Italgas per l’affidamento in comodato gratuito della rete di distribuzione del gas metano nel Borgo Picciano A. L’intesa è arrivata al termine di un lungo iter burocratico e amministrativo partito nel 2014, in cui il Comune ha dovuto sbrogliare una matassa complicata, grazie alla collaborazione del Consorzio per lo sviluppo industriale e del suo presidente Carlo Chiurazzi, alla società Sviluppo Energia e all’Italgas. I lavori per l’allacciamento alla rete del metano sono stati realizzati dall’Amministrazione comunale e sono partiti nel 2016. Oggi raccogliamo i frutti di un lavoro che ha visto coinvolte molte professionalità presenti all’interno del Comune. Nel giro di qualche giorno l’Italgas provvederà ad installare, per i cittadini che ne hanno fatto richiesta, i contatori del gas”.

