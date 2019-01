A Marconia la presentazione del libro ” Ho scritto “Duce”rosso sangue, di Luigi Angelucci

Sabato 26 Gennaio 2019, a Marconia, alle ore 18:30, presso la sede dell’Associazione Culturale CE.C.A.M., sarà presentato il libro: Ho scritto “Duce”rosso sangue di Luigi Angelucci; edito dalla Youcanprint di Tricase (LE) nel dicembre del 2017.

“Gli eventi di cui tratta questo libro si collocano storicamente nell’epoca di mezzo tra la presa di coscienza della necessità di tutelare i più indifesi e la stesura definitiva del documento che ne sancisce i diritti. Nondimeno, il fatto che le tutele normative non fossero state ancora del tutto ratificate non può sollevare lo Stato italiano all’epoca vigente dalle responsabilità morali nei confronti dei circa 13.000 bambini prelevati dalle rispettive famiglie italiane in Libia ( inizialmente per pochi mesi al fine di conoscere la madre patria e successivamente trattenuti per molti anni in Italia per inculcare loro l’ideologia fascista). Un avvenimento sconosciuto ai più, non riportato sui libri scolastici di storia e di cui poco si è detto in altri contesti della comunicazione di massa. Forse fonte di vergogna per un’Italia moderna e sviluppata, all’avanguardia e perbenista. Un avvenimento da riscoprire e da assumere ad esempio da non seguire mai più”.

Aprirà la serata Giovanni Di Lena, seguiranno i saluti del’Assessore alla Cultura Dr.ssa Maria Grazia Ricchiuti, la relazione della Dr.ssa Maria Antonella D’Agostino e le conclusioni dell’Autore. L’Avv. Mimì Orlandi leggerà alcuni brani del libro.