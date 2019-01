“Una terra promessa” e “Despacito” insieme per il Duetto che infuocherà Sanremo 2019

Annunciati i super ospiti per la finale di Sanremo

Attesissima la finale del festival sanremese per i due grandi ospiti della serata, Eros Ramazzotti(vincitore del festival venticinque anni fa) e Luis Fonsi(che ha acquisito popolarità negli ultimi anni grazie alla sua “Despacito”). I due duetteranno nella serata finale del noto festival presentato per la seconda volta consecutiva da Claudio Baglioni. Insieme ci faranno ascoltare “Per le strade una canzone”, nuovo singolo dell’ ex marito della Hunziker e attualmente sposato con Marica Pellegrinelli. Gli altri nomi degli ospiti già confermati per questo festival sono: Andrea e Matteo Bocelli, Giorgia ed Elisa. Tutto ciò conferma l’idea di Baglioni di offrire uno scenario principalmente italiano anche in tema di ospiti.

Marianna Maiullari

Michela Cicirelli

