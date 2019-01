Olimpia Matera supera IUL Roma e ritorna al secondo posto in classifica

Un nuovo successo in casa per l’Olimpia Matera che – domenica 20 gennaio 2019 – ha superato IUL Basket Roma, con il punteggio di 78 a 74 nella diciassettesima giornata – seconda di ritorno – del campionato nazionale di Serie B “Old Wild West” – Girone D. All’andata di Roma, il confronto si concluse dopo due overtime a favore dei materani per 99 a 102. Dall’inizio del campionato, si tratta della nona vittoria di seguito al Palasassi che, anche in quest’occasione, conferma le sue qualità di fortino vigoroso, grazie a un pubblico numeroso e appassionato.

Con questa vittoria, la squadra materana si riappropria, insieme a Palestrina (vincitrice su Reggio Calabria per 81 a 72), del secondo posto in classifica a 26 punti, raggiungendo Salerno – superata in casa da Napoli (81-93) – alle spalle di Caserta, ferma a 30 punti a seguito della sconfitta di sabato sera a Roma con la Luiss Roma (91-78).

La gara di domenica è stata caratterizzata da un controllo serrato tra le due formazioni che si sono cimentate in una competizione punto a punto, definita da un andamento ravvicinato dei punteggi in tutti i quaranta minuti effettivi di gioco. Fanno eccezione l’allungo iniziale dell’Olimpia di nove punti, neutralizzato dai capitolini fino al termine del primo periodo (20-22), e quello decisivo dell’ultimo quarto, sempre per i locali, di otto punti – ridotti a quattro nel punteggio conclusivo (nei due quarti intermedi i punteggi parziali sono stati: 18 a 16 nel secondo e 19 a 22 nel terzo).

È soddisfatto il coach dell’Olimpia, Agostino Origlio: “Complimenti ai ragazzi, che hanno giocato una grande partita dal punto di vista della difesa e dell’atteggiamento; non è stata una bella gara, perché segnata da molteplici errori, cui la nostra formazione ha rimediato con abnegazione, voglia di vincere e determinazione. Nell’ultimo quarto siamo riusciti a controllare il gioco, difendendo il margine che ci ha permesso di vincere. Anche oggi abbiamo avuto una bella risposta del gruppo di lavoro che abbiamo a disposizione, mi reputo un allenatore molto fortunato: una vittoria concreta, che rende omaggio alle celebrazioni della Capitale Europea della Cultura”.

Al termine dell’incontro, hanno chiuso in doppia cifra i biancoazzurri Maurizio Del Testa ed Enzo Cena (entrambi con 15 punti), Daniele Merletto (13) e Giacomo Sereni (13). Per l’altra squadra, hanno segnato più punti Maresca (22), Lestini (16), Cecchetti e Sperduto (14). Ecco il commento di Maurizio Del Testa: “La partita è stata “tosta”, i nostri avversari sono giocatori molto importanti e forti per questa categoria; siamo stati bravi nel rimanere concentrati nei momenti decisivi, riuscendo a portare il risultato a casa”.

“Non è stata una gara facile” – conferma il direttore sportivo e team manager materano, Cristiano Grappasonni – “ma l’abbiamo risolta nei secondi finali. Siamo stati bravi a reagire, difendere e fare canestro nel momento più importante. Onore al merito dei nostri avversari, che hanno dato dimostrazione di particolare solidità”.

Nelle altre partite della giornata, vincono in casa HSC Roma su Catania (94-81), Palermo su Battipaglia (89-54) e Capo d’Orlando su Valmontone (92-69); Scauri supera Pozzuoli in trasferta (66-79). Alla fine del secondo turno del girone di ritorno, Caserta è sempre al comando della classifica del girone D con 30 punti, tallonata – a quattro punti di distanza – dal terzetto composto da Olimpia Matera, Salerno e Palestrina (26); seguono HSC Roma (22), Reggio Calabria (21), Luiss Roma (20), Scauri (18), Napoli e Capo d’Orlando (16), IUL Roma (14), Palermo (10), Pozzuoli e Valmontone (8), Catania (6) e Battipaglia (zero).

Nel prossimo appuntamento di campionato, la squadra materana si confronterà in trasferta con Valmontone, nell’anticipo di sabato, 26 gennaio 2019, con inizio alle ore 20:00.

TABELLINO

Olimpia Matera – IUL Basket Roma 78-74 (20-22, 18-16, 19-22, 21-14)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Olimpia Matera: Maurizio Del testa 15 (3/4, 3/13), Enzo Cena 15 (2/5, 1/1), Daniele Merletto 13 (2/6, 1/3), Giacomo Sereni 13 (5/6, 0/1), Matteo De leone 8 (3/5, 0/0), Renato Buono 6 (1/4, 0/3), Pasquale Battaglia 5 (1/4, 1/6), Daniel Datuowei 3 (0/1, 1/5), Mario Mancini 0 (0/1, 0/0), Daniele Lopane 0 (0/0, 0/0), Domenico Centoducati 0 (0/0, 0/0), Alberto Montemurro 0 (0/0, 0/0)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Tiri liberi: 23 / 29 – Rimbalzi: 35 11 + 24 (Enzo Cena, Matteo De leone 8) – Assist: 15 (Daniele Merletto 6)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

IUL Basket Roma: Giuliano Maresca 22 (8/14, 1/2), Federico Lestini 16 (5/10, 0/8), Alessandro Cecchetti 14 (7/12, 0/0), Alessandro Sperduto 14 (1/1, 4/5), Alessandro Galli 3 (0/1, 1/1), Giorgio Algeri 2 (0/1, 0/0), Edoardo Piccinini 2 (1/1, 0/0), Leonardo Galli 1 (0/0, 0/0), Federico Padovani 0 (0/1, 0/1), Giulio Casale 0 (0/0, 0/0)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Tiri liberi: 12 / 17 – Rimbalzi: 31 4 + 27 (Alessandro Cecchetti 11) – Assist: 16 (Giuliano Maresca, Alessandro Cecchetti 4)