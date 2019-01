Il Club Candonga annuncia l’inizio della campagna di comunicazione e omaggia Matera2019 con un flash mob

La campagna delle fragole è alle porte ed il Club Candonga anche quest’anno ha in programma numerose iniziative.

Il 2019 è l’anno di Matera Capitale Europea della Cultura e questo evento così importante per tutta la nostra regione rappresenta il filo conduttore della prossima campagna di comunicazione del Club. L’intenzione è quella di sottolineare il carattere fortemente evocativo del territorio del brand Candonga Fragola Top Quality®, cultivar prodotta esclusivamente in Basilicata, prima regione per superfici coltivate anche in questa stagione produttiva.

Il nostro omaggio a Matera2019 è partito il 19 gennaio, giorno dell’inaugurazione, con il lancio sulle nostre piattaforme web del video di un Flash mob realizzato nella straordinaria location di Piazza Lanfranchi a Matera nella scorsa primavera. Le protagoniste del video sono proprio la fragola lucana e la città dei Sassi, piena di persone attratte da questa eccellenza offerta dal nostro territorio.

Il nostro video ha riscosso un inaspettato successo, riscuotendo decine di condivisioni e migliaia di visualizzazioni, a conferma del binomio vincente tra la bellezza di Matera e la dolcezza di Candonga.

https://www.youtube.com/watch?v=jCIAMsdbEJk