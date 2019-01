A Trebisacce si discute dei lavori del Viadotto Saraceno

L’Amministrazione Comunale di Trebisacce organizza per martedì 22 gennaio, alle ore 15.00, presso l’ex-Pretura di Trebisacce un’assemblea cittadina con a tema i lavori del Viadotto Saraceno. Parteciperanno all’incontro:

Franco Iacucci – Presidente della Provincia di Cosenza

Franco Mundo – Sindaco di Trebisacce

Paolo Montalti – Sindaco di Villapiana

Domenico Pinelli- Delegato al Commercio del Comune di Trebisacce

Andrea Franchino – Presidente Assopec Trebisacce

L’incontro è finalizzato, anche grazie alla presenza del Presidente della Provincia di Cosenza (Ente competente per i lavori inerenti al Viadotto Saraceno, sito sulla Strada Provinciale 253), al di là di ogni strumentalizzazione posta in essere, a fornire al territorio tutte le risposte inerenti ai lavori e ai tempi di ripristino del tracciato, chiuso per ragioni di sicurezza pubblica.