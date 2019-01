Riaperta al traffico Via Lanera. Torna fruibile l’intero snodo viario

Rimosso il cantiere lungo l’asse stradale di Via Lanera. La strada è stata riaperta al traffico nella serata di oggi. Dopo lo stop per la revisione del progetto, finalizzato ad ampliare la condivisione con i cittadini sulle scelte in quello snodo viario, i lavori erano ripartiti l’8 ottobre 2018.

Le opere sono state terminate in soli 102 giorni con notevole anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista. Oggi le prime auto hanno potuto percorrere nuovamente la strada che dal centro conduce alla circonvallazione che lambisce la zona sud della città.

“Siamo riusciti – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Nicola Trombetta – a restituire alla città un importante snodo viario prima dell’inaugurazione dell’anno di Matera Capitale. Un grazie va all’impresa materana Di Marzio che ha lavorato in maniera encomiabile per permettere il raggiungimento di questo obiettivo. In primavera si provvederà a realizzare l’ultimo strato di asfalto quando le condizioni meteo saranno ideali. I lavori proseguono invece per la ricostruzione del muretto di delimitazione della pineta del nuovo campus universitario”.