Due donne di 107 e 100 anni operate con successo nell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo

Due interventi chirurgici eseguiti con risultati positivi su due centenarie ricoverate, negli ultimi giorni, nell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo.

Una donna, di 99 anni e 6 mesi, è stata sottoposta a una procedura di drenaggio biliare. L’intervento ad alto rischio medico per l’età della paziente, che presentava ittero ostruttivo da neoplasia pancreatica, è stato effettuato dal Dottor Vito Molfese, Direttore dell’U.O.C. di Radiologia Interventistica del San Carlo di Potenza, e è perfettamente riuscito.

L’altra paziente, di 106 anni (prossima al compimento di 107 anni) è stata già dimessa in condizioni stabili per essere avviata al percorso riabilitativo in struttura specializzata. La donna è stata sottoposta nei giorni scorsi a intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare per frattura al collo del femore dall’equipe dell’U.O.C di Ortopedia e Traumatologia del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Melfi dell’AOR San Carlo, diretta dal Dottor Adolfo Cuomo.

La struttura, che sta riprendendo l’attività chirurgica a pieno regime con interventi di chirurgia protesica, artroscopica e chirurgia-traumatologica per le fratture di femore, rappresenta un punto di riferimento importante capace di dare risposte alle richieste del territorio e un potenziale punto di attrazione extra regionale per la chirurgia ortopedica.

Soddisfazione per l’esito degli interventi chirurgici è stata espressa dal Direttore Generale del San Carlo, Dott. Massimo Barresi, che ha augurato alle signore una piena guarigione, e ringraziato il personale medico e sanitario che hanno brillantemente effettuato le operazioni.