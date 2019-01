Carabinieri: Controlli a tappeto nel potentino.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, nel quadro dell’intensificazione dell’attività preventiva, hanno eseguito una serie di controlli finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto con riferimento ai luoghi di aggregazione per i giovani e al controllo della circolazione stradale.

Il servizio è stato disposto nell’ambito delle quotidiane attività preventive e repressive svolte dall’Arma, finalizzate a garantire la sicurezza del territorio potentino, anche attraverso il controllo di venditori ambulanti, esercizi commerciali e casolari abbandonati.

In particolare, l’attività ha consentito ai Carabinieri, di:

deferire in stato di libertà all’A.G., fra i casi più significativi, in:

Rionero in Vulture (PZ), un Sorvegliato Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per violazione degli obblighi inerenti la misura di prevenzione in atto;

Barile (PZ), una persona con precedenti di polizia, per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, in quanto trovato in possesso di due coltelli di genere proibito;

Corleto Perticara (PZ), un 36enne del luogo, in quanto sorpreso alla guida del proprio veicolo sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti;