APPALTATI LAVORI PER OLTRE 5.200.00 EURO DESTINATI ALLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VILLAPIANA

Villapiana è pronta a brillare sotto una luce completamente nuova, grazie al duro lavoro posto in essere dall’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Montalti, che proprio in questi giorni ha potuto registrare la conclusione delle procedure per l’avvio di un progetto destinato a cambiare il volto del paese.

Si è infatti concluso, con assegnazione alla Ditta Pagano & Ascolillo S.p.A. di Roma, l’appalto per la gara di “Concessione di costruzione e gestione, attraverso PPP (Partenariato Pubblico Privato), per la gestione, manutenzione, riqualificazione, messa in sicurezza e efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione”, che porterà, nell’ambito dell’illuminazione pubblica della cittadina ionica ad una sostanziale rivoluzione.

Grazie all’accordo con la ditta aggiudicataria, che prevede un appalto pari a 5.216.487 euro, trasmessi nell’arco di circa vent’anni, tutti i corpi illuminanti di Villapiana saranno oggetto di sostituzione con una innovativa tecnologia a led, più moderna, economica, funzionale, rispettosa dell’ambiente.

Oltre all’ammodernamento, al potenziamento e all’incremento numerico dei corpi illuminanti, che andranno a coinvolgere zone che da troppo tempo ne erano sprovviste, l’appalto prevede anche la sistemazione dei “quadri impianto” in diversi quartieri, il potenziamento della sicurezza e la messa a norma di tutto il sistema dell’illuminazione pubblica.

Si andrà così a concretizzare un vero e proprio rinnovamento sostanziale, reso possibile da una collaborazione che permette un proficuo incontro tra necessità pubbliche e l’esperienza dei privati.

Al tempo stesso, se da un lato si avrà il potenziamento dell’illuminazione pubblica, dall’altro saranno maggiormente rispettati i così detti CAM (Criteri Ambientali Minimi), attraverso una riduzione dell’inquinamento luminoso, che denota una scelta ambientalista ed ecologista in linea con la politica dell’Amministrazione Comunale.

Premessa a questa importante iniziativa, è stata un’operazione di Mappatura Propedeutica dell’impianto di illuminazione di Villapiana, ad opera della StartUp Sinnova, mai effettuata prima, che ha permesso di disegnare un quadro chiaro e preciso degli interventi da porre in essere.

Il sindaco Paolo Montalti ha dichiarato: “E’ una piccola, grande rivoluzione quella che nei prossimi mesi e anni Villapiana vivrà. Ridisegnare, in chiave moderna, dinamica, con un forte rispetto per l’aspetto ambientale e un sostanziale risparmio economico, tutta la struttura dell’illuminazione pubblica di Villapiana è un’opera di cui, come Amministrazione Comunale, andiamo particolarmente fieri. Continua, senza sosta, il nostro lavoro per rendere Villapiana una realtà moderna, all’avanguardia, innovativa, intervenendo, così come abbiamo sempre fatto, sugli aspetti chiave legati alla vivibilità della nostra cittadina”.