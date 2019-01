Matera, riaperta dopo 10 anni scalinata via Giustino Fortunato

“Riaperta dopo circa 10 anni la scalinata di via Giustino Fortunato che congiunge via Lucana con Salita Guido Dorso. I lavori eseguiti dalla ditta Rubino Srl di Matera erano iniziati il 10 dicembre scorso e si sono conclusi stamattina”. Lo rende noto il Comune di Matera in un comunicato. “Abbiamo superato – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Nicola Trombetta – una serie di difficoltà burocratiche dovute a contenziosi amministrativi e allo spostamento delle condotte e delle utenze di gas e luce. Oggi apriamo l’area alla fruizione dei cittadini che attendevano da tempo la soluzione del problema”. La scalinata era stata chiusa “per motivi di sicurezza dopo il cedimento del muro di contenimento che costeggiava il percorso pedonabile”.

