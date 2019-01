“Matera Cielo Stellato”, le disposizioni del Comune

Per permettere lo svolgimento della manifestazione Matera Cielo Stellato, l’illuminazione pubblica nel Rione Sasso Barisano resterà spenta dalle ore 16.30 alle ore 18 nelle giornate del 18 e del 19 gennaio 2019. Lo fa sapere il Comune di Matera in una nota, spiegando che “per la buona riuscita dello spettacolo che renderà ancora più suggestivo il panorama dei Sassi, si chiede ai privati (residenti, operatori economici) di mantenere spenta la propria illuminazione esterna, anche disattivando in anticipo i crepuscolari. Viene consigliato di non rendere visibili dall’esterno anche le luci interne, mantenendole spente o chiudendo le persiane. Contemporaneamente saranno accesi centinaia di lumini, sia da residenti e operatori del rione (che lo riceveranno a domicilio entro giovedì) che da trenta associazioni materane. Il Sasso Barisano dalle 16:30 alle 18 in entrambe le date (18 e 19 gennaio) sarà totalmente interdetto al traffico veicolare ma è sempre totalmente aperto e fruibile a piedi: non c’è bisogno di alcun pass per camminare e assistere all’evento, che sarà visibile da ogni luogo dell’intero rione Sasso Barisano. Per effettuare alcune prove tecniche, l’illuminazione pubblica nel rione potrebbe subire ritardi nella regolare accensione anche il giorno 17 gennaio”.

Correlati