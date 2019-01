Operazione dei Carabinieri di Matera contro il caporalato, 14 arresti tra Scanzano Jonico e Policoro

Dalle prime ore di questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Matera e del Comando Tutela Lavoro stanno eseguendo 14 provvedimenti restrittivi disposti dall’Autorità giudiziaria di Matera per associazione per delinquere finalizzata al“caporalato” e allo sfruttamento di lavoratorinei campi agricoli del litorale jonico – lucano.

Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera.

L’operazione vede impegnati oltre 100 Carabinieri, supportati da unità cinofile e da un elicottero, in diversi Comuni della provincia di Matera, tra cui Scanzano Jonico e Policoro.

Maggiori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa, che si terrà questa mattina alle ore 11 presso la sala conferenze della Procura di Matera, alla presenza del Procuratore della Repubblica.

