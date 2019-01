A Matera In 100 per due posti per l’assunzione di ufficiali della polizia locale

Si è svolta questa mattina, nell’ex sede dell’Università della Basilicata, in via Lazzazzera, la prova scritta del concorso per titoli ed esami per l’assunzione, a tempo indeterminato, di due ufficiali della polizia locale (specialista area vigilanza- Cat. D1).

100 i partecipanti provenienti da tutto il Sud Italia. La prova orale si terrà il 15 febbraio prossimo e i vincitori del concorso entreranno in servizio a partire dal 1° marzo 2019.

“Con questo concorso, il primo bandito dal Comune di Matera dopo oltre 20 anni, finalmente iniziamo a potenziare l’organico della polizia locale – spiega l’assessore Angelo Montemurro -. Attualmente sono in servizio solo due ufficiali, uno dei quali a tempo determinato. Nei prossimi mesi sarà bandito un nuovo concorso per l’assunzione di agenti della polizia locale. Si tratta di una necessità improrogabile visto il ruolo che la città ha assunto e l’aumento esponenziale del numero di turisti che decidono ogni anno di visitare Matera”.