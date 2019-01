A Ginosa operativo dal 21 gennaio lo sportello per Imu e Tari

Sarà operativo da lunedì 21 gennaio lo sportello dedicato ai cittadini in seguito alla recente ricezione degli accertamenti IMU e TARI. Nonostante l’impiego di risorse umane durante tutti i giorni della settimana per far fronte alla questione, il Comune di Ginosa ha deciso di aprire due front-office per evitare lunghe code e fornire maggiore assistenza ai ginosini.

L’ufficio a Marina di Ginosa è ubicato negli ex locali ASL situati al piano terra del Palazzo della Delegazione, con apertura dalle 9,30 alle 12,30 da lunedì al venerdì fino al 15 febbraio. Successivamente, sarà aperto unicamente il venerdì mattina.

In attesa del 21 gennaio, un secondo sportello è già stato avviato in fase sperimentale a Ginosa presso l’edificio comunale al piano terra (ex ufficio protocollo). Esso è operativo da lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30.

Una misura necessaria per «diminuire i disagi dei cittadini che hanno ricevuto gli accertamenti – ha spiegato l’Assessore al Bilancio e alle Politiche Tributarie, Domenico Gigante – grazie all’istituzione di due appositi front-office a Ginosa e a Marina di Ginosa, si eviteranno affollamenti presso gli uffici predisposti, comunque operativi, oltre ad evitare code. Inoltre, la creazione di uno sportello a Marina di Ginosa rappresenta il primo step per la riqualificazione e l’efficientamento degli uffici comunali presso il Palazzo della Delegazione in ottemperanza al programma dell’Amministrazione, che prevede il riassetto operativo e funzionale degli uffici. In questo senso, il primo fra questi, è proprio la sede distaccata dell’ufficio tributi».