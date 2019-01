19 gennaio: L’ ordinanza del settore traffico

Oggetto: provvedimenti temporanei per la disciplina della circolazione stradale in occasione della cerimonia inaugurale di Matera “Capitale Europea Della Cultura 2019”.

IL DIRIGENTE COMANDANTE

Premesso che:

Tutte le attività programmate, con presenza di pedoni e veicoli, non possono essere eseguite mantenendo l’attuale assetto della circolazione e che pertanto sarà necessario procedere a modifiche strutturali della stessa viabilità;

Occorre garantire, oltre il normale svolgimento delle attività previste per l’inaugurazione, la incolumità dei cittadini, che vorranno partecipare agli eventi sopra citati, garantendo così, un livello di sicurezza pedonale incompatibile con un traffico veicolare sostenuto, evitando così la commistione tra pedoni e autovetture;

Per tutta la giornata, l’intero territorio urbano e in parte quello extra urbano (SS 7 e svincolo SS 99) sarà interessato da una movimentazione veicolare e di mezzi di trasporto in eccesso rispetto alla ordinaria capacità di capienza veicolare e da una considerevole mole di persone previste e gravitanti nelle aree a ridosso dei luoghi oggetto degli eventi (Cava del Sole, SS7,SS99, Rione Sassi e intero centro Storico);

In particolare, oltre ai quartieri della città, interessati dalle bande musicali, la location degli eventi, è per il mattino la “Cava del Sole” sulla SS 7 e per il pomeriggio proprio il Rione Sassi, dove si svolgerà la visita del Presidente della Repubblica;

Il 19 gennaio 2019 ci sarà la cerimonia inaugurale a partire dalle prime ore della mattina e sino a notte inoltrata (si prevede la chiusura alle ore 00,00 del 20/01/2019), con esibizioni di bande musicali che attraverseranno vari quartieri della città per concludere l’esibizione sui Sassi con un suggestivo concerto che sarà trasmesso in diretta TV;

Dal 19 gennaio 2019, giorno della cerimonia di apertura, la città ospiterà eventi di rilevanza Europea come da programma, richiamando così un’attenzione mediatica a livello Internazionale;

La città di Matera unitamente alla città di Plovdiv – Bulgaria, è stata designata Capitale Europea della Cultura per il 2019, al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio storico-artistico e culturale del suo territorio ed in particolare della “Città dei Sassi”, patrimonio dell’Umanità (Unesco);

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti al fine di assicurare l’attuazione di quanto in premessa considerato;

Preso atto, che nell’ambito delle iniziative connesse alla manifestazione, si terranno eventi nel centro cittadino anche per la giornata di Venerdì 18 con uno spettacolo di luci nel Sasso Barisano;

Ritenuto che a tutte le manifestazioni prenderanno parte numerose Autorità ed in primis il Presidente della Repubblica e che di conseguenza si prevede una grande affluenza di pubblico e turisti e che perciò si rende necessario approntare anche una serie di misure preventive di tutela della sicurezza urbana;

Rilevate le esigenze emerse, relativamente alle misure di sicurezza da attuarsi in concomitanza con l’evento medesimo, in sede di tavoli tecnici tenutisi presso la Questura di Matera nel corso dei quali sono state disposte speciali misure a salvaguardia dell’ incolumità delle persone e delle autorità che prenderanno parte alla manifestazione;

Tenuto conto che la cerimonia inaugurale è distinta in due diversi momenti che interesseranno rispettivamente la Cava del Sole e gli Antichi Rioni Sassi;

Ritenuto pertanto doversi adottare i provvedimenti più efficaci ed idonei onde limitare disagi e pericoli per i partecipanti all’evento garantendo, comunque, adeguata e fluidità della circolazione veicolare;

Considerato quindi che, per garantire tali straordinarie misure di sicurezza e i presidi necessari a salvaguardia della incolumità personale e della pubblica sicurezza dei partecipanti, è necessario vietare la circolazione e la sosta veicolare su tutte le aree interessate dall’evento e per tutta la durata dello stesso;

Preso altresì atto che durante la manifestazione dovranno essere garantiti i servizi di soccorso pubblico predisponendo idonei percorsi transitabili da parte dei suddetti veicoli;

Vista l’Ordinanza Sindacale 00005/2019 n. Prot. 0001723/2019 con la quale è stato rinviato il mercato settimanale di sabato 19 gennaio a domenica 20 gennaio 2019;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. emanato con D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n.495/1992;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

ORDINA

Istituzione temporanea del divieto di transito e sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, senza eccezioni, il giorno 18 gennaio 2019 dalle ore 14:00 alle ore 20:00 in:

Via Duomo.

Via D’Addozio;

Via Madonne Delle Virtù -tratto da Piazzale Porta Pistola a Via Sant’Antonio Abate-;

Via S. Antonio Abate;

Via Fiorentini;

Via XX Settembre –tratto compreso tra Via Rosselli e Via Lucana–;

Via XX Settembre –tratto compreso tra Via Roma Sud e Via Lucana–;

Via Roma Sud –tratto compreso tra Via Lucana e Via XX settembre–;

Via Roma Nord –tratto compreso tra Via Lucana e Piazza Matteotti–;

Piazza Matteotti;

Via D. Minzoni;

Vico I e Vico II Don Minzoni;

Via Lucana –tratto compreso tra Via XX Settembre e Via Carlo Levi–;

Via Duni,;

Via Ridola –tratto compreso tra Lucana e via Duni–;

Via San Biagio –tratto compreso tra Santa Cesarea e Piazza V. Veneto–;

Via De Blasis;

Via A. Persio;

Vico A. Persio;

Via L. La Vista;

Via Cappelluti –tratto compreso tra Via D. Minzoni/Lucana e via Torraca–;

Via Passarelli –tratto compreso tra Via Torraca e via Lucana–;

Via Gramsci –tratto compreso tra Via Lucana e Vico Gramsci–;

Via Lanera –tratto compreso tra Via Lucana e Via Castello-;

Via P. Vena –tratto compreso tra Via P.G. Minozzi e Via Lucana–;

Via P. G. Minozzi –tratto compreso tra Via Lucana e Via Chiancalata–;

Via Lanera –tratto compreso tra via delle Tamerigi e l’istituto scolastico “Nicola Festa”– limitatamente alla corsia in direzione via Lucana, eccetto autobus delle bande musicali;

Via del Corso e strade perpendicolari;

Via e Piazza S. Francesco;

Via delle Beccherie;

Piazza Duomo;

Via Duomo;

Via T. Stigliani –tratto compreso fra Via Amendola e Via S. Cesarea limitatamente al lato sinistro direzione centro storico–;

Via Santo Stefano –tratto compreso Tra Via Gattini e Via D’addozio/Via Pentasuglia–;

Via Casalnuovo –dal piazzale sottostante Chiesa di San Rocco all’intersezione con Via B. Buozzi–;