Muro Lucano (PZ): Evade dai domiciliari. Arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Muro Lucano, durante la decorsa notte, hanno arrestato in flagranza di reato un 54enne del luogo, ritenuto responsabile del reato di evasione.

In particolare, i Carabinieri, nel corso di un servizio preventivo di controllo del territorio eseguito intorno alle 23.30, nelle zone periferiche del comune di Castelgrande (PZ), lo hanno sorpreso mentre circolava alla guida di un’autovettura, in violazione degli obblighi derivanti dalla sottoposizione agli arresti domiciliari, cui era sottoposto.

L’uomo, il 19 settembre scorso, era stato destinatario di fermo di indiziato di delitto, eseguito dai Carabinieri di Muro Lucano e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Melfi (PZ), su provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Potenza, per il reato di illecita coltivazione di sostanza stupefacente in concorso, a seguito dell’individuazione da parte dei medesimi militari, quattro giorni prima, di un terreno agricolo, di circa 2.000 mq, adibito a coltivazione illegale di piantagione di canapa indiana.

In quella circostanza, in cui inizialmente era stato tratto in arresto il complice, furono rinvenute ben 324 piante, in piena fioritura, con arbusti alti circa 180 cm..

L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Potenza.

L’attività odierna rientra nelle attività di istituto di carattere preventivo e repressivo disposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza ed attuate sull’intero territorio di competenza, al fine di assicurare puntuali controlli nei confronti delle persone colpite da misure restrittive della libertà personale, così da verificarne l’osservanza degli obblighi loro imposti.