Lavoro, Ugl:”Anche per il 2019 detassata la quota di premio trimestrale”

Palumbo e Costanzo (Ugl):”Ai lavoratori dipendenti, nella prossima busta paga gli arretrati”

“La scelta compiuta nell’accordo del 2015 di puntare su un robusto sistema premiale si sta’ rivelando giusta anche al fine di approfittare delle opportunità offerte dalla legislazione fiscale.

E’ quanto hanno sostenuto il segretario provinciale dell’Ugl di Potenza, Giuseppe Palumbo unitamente alla segretaria regionale dell’Ugl metalmeccanici, Florence Costanzo a margine dell’incontro sul lavoro svoltosi presso la sede dell’Utl di Via Mazzini a Potenza che ha visto riuniti e partecipare i dirigenti sindacali dell’organizzazione.

Per i sindacalisti, “l’agenzia delle Entrate appositamente interpellata, ha ritenuto detassabile anche la quota trimestrale di anticipo del Premio per il raggiungimento degli obbiettivi del piano industriale: tali quote annualmente sono pari a 308,00 € per la I^ fascia ( 5° gruppo professionale ), 330,00 € per la II^ fascia ( 4 e 3° gruppo professionale ) e 405,00 per la III^ fascia ( 2 e 1° gruppo professionale). Pertanto già con la prossima busta paga sarà corrisposto un importo supplementare netto tra i €70 e €120 circa, relativo alle quote trimestrali pagate nel 2018. Per l’Ugl, la cifra sarà difatti pari alla differenza fra l’aliquota di tassazione ordinaria e l’aliquota agevolata del 10%, quindi, variabile a seconda del reddito e del livello di prelievo fiscale di ciascuno. Per quanto concerne le future erogazioni – hanno concluso Palumbo e Costanzo – queste saranno naturalmente sottoposte direttamente alla suddetta tassazione agevolata”.

Potenza lì; 15 gennaio 2019.