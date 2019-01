Verso le Regionali: Benedetto: “Il Centrodestra copatto conquisti la Regione”

“Dopo la sentenza del Tar che ha dato ragione alle nostre tesi circa l’illegittimità della convocazione delle elezioni regionali a maggio è urgente che il centrodestra unito esprima il candidato presidente”. Lo ha dichiarato il leader della lista “Un’altra Basilicata idea” e consigliere regionale, Nicola Benedetto.

“Ritengo che sarebbe stato più giusto coinvolgere il tavolo regionale nella scelta del candidato Presidente, ma ora Forza Italia, a cui il tavolo nazionale ha affidato il compito di trovare la sintesi politica, esprima immediatamente il candidato della nostra coalizione di centrodestra poiché – ha concluso Benedetto – abbiamo bisogno di costruire tutti insieme il programma per un’altra Basilicata. Da parte nostra da mesi abbiamo le liste pronte per contribuire alla vittoria del centrodestra per rilanciare la nostra regione”