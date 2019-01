Olimpia Matera esce sconfitta dalla sfida di Reggio Calabria

Per l’Olimpia Matera, inizia con una sconfitta la fase di ritorno del Girone D di Serie B “Old Wild West”: nel posticipo serale di domenica, 13 gennaio, al PalaCalafiore, i materani sono stati superati dalla Viola Reggio Calabria per 77 a 58 – mentre al Palasassi vinsero l’incontro di andata per 60 a 58.

Ecco il commento del coach Olimpia, Agostino Origlio: “Già dalla vigilia sapevamo di avere un conto aperto con un avversario difficile, caratterizzato da giocatori di taglia importante. Abbiamo fatto tanta fatica nella fase di attacco, incontrando più di un problema nell’andare a canestro”.

La partita è iniziata subito in salita per i biancoazzurri (21 a 16 al primo quarto), per poi assumere una condizione di equilibrio (pari 19 nel secondo); dopo l’intervallo, i locali hanno lanciato un definitivo allungo (20 a 11 nel terzo), per poi amministrare agevolmente il vantaggio nell’ultima frazione di gioco (17 a 12).

Racconta l’allenatore della formazione materana: “E’ stato un confronto di difficoltà estrema, nei primi due quarti siamo comunque riusciti a rimanere attaccati alla partita, invece nel terzo quarto ci siamo disuniti – non riuscendo a imprimere il ritmo giusto per andare in attacco, anche per mancanza di lucidità; l’ultima frazione non ha storia, i giochi erano già fatti contro una squadra indigesta, costruita per lottare ai vertici della categoria”.

Dei giocatori dell’Olimpia hanno raggiunto la doppia cifra Daniele Merletto (10 punti) ed Enzo Cena (in doppia doppia con 20 punti e 11 rimbalzi); le percentuali di tiro del roster di Matera sono state del 41% (12/29) nei tiri dall’area, del 24% in quelli dall’arco (8/33) e del 67% in quelli dalla lunetta (10/15).

Nella classifica del Girone D, dopo i primi sedici incontri del torneo, la formazione materana mantiene il terzo posto con 24 punti – alle spalle di Caserta (30), che ha vinto per 74 a 72 lo scontro diretto con la seconda Salerno (26) – e viene agganciata da Palestrina, uscita vincente dalla trasferta di Battipaglia (54-99). Seguono HSC Roma a quota 20, Luiss Roma (18), Scauri (16), Napoli, IUL Roma e Capo d’Orlando (14), Pozzuoli, Palermo e Valmontone (8), Catania (6) e infine Battipaglia a zero punti.

Le altre partite del girone sono terminate con le vittorie in casa di IUL Roma (avversaria dell’Olimpia al Palasassi, il 29 gennaio prossimo) su Pozzuoli (68-67) e di Scauri su Palermo (87-81); vittorie in trasferta, invece, per Capo d’Orlando a Catania (81-90), e HSC Roma a Valmontone (60-81), mentre la partita tra Napoli e Luiss Roma non si è disputata “per ritardato arrivo dell’ambulanza”, come si legge nella comunicazione ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro.

TABELLINO

Viola Reggio Calabria – Olimpia Matera 77-58 (21-16, 19-19, 20-11, 17-12)

Viola Reggio Calabria: Matteo Fallucca 15 (2/2, 3/4), Alessandro Paesano 14 (7/11, 0/2), Filippo Alessandri 14 (2/3, 2/2), Tommaso Carnovali 13 (5/9, 0/4), Yande Fall 12 (5/6, 0/0), Donato Vitale 6 (2/3, 0/3), Allen Agbogan 3 (0/3, 1/4), Vittorio Nobile 0 (0/2, 0/0), Djordje Grgurovic 0 (0/0, 0/0), Simone Ciccarello 0 (0/0, 0/0), Giovanni Scialabba 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 16 – Rimbalzi: 38 7 + 31 (Yande Fall 12) – Assist: 19 (Matteo Fallucca, Tommaso Carnovali 4)

Olimpia Matera: Enzo Cena 20 (4/6, 4/6), Daniele Merletto 10 (1/10, 1/5), Maurizio Del testa 8 (1/4, 2/12), Renato Buono 7 (1/3, 1/3), Matteo De leone 5 (2/2, 0/0), Pasquale Battaglia 4 (2/3, 0/7), Giacomo Sereni 4 (1/1, 0/0), Alberto Montemurro 0 (0/0, 0/0), Daniel Datuowei 0 (0/0, 0/0), Mario Mancini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 15 – Rimbalzi: 33 11 + 22 (Enzo Cena 11) – Assist: 9 (Enzo Cena, Daniele Merletto 3)