Matera 2019: Skin è tra gli ospiti internazionali, tutta Matera è in fermento

Tutto ormai pronto per la cerimonia di Matera Capitale Europea della cultura 2019 che è stata affidata a Gigi Proietti. A condurre la serata, insieme con lui Rocco Papaleo, Arturo Brachetti e Stefano Bollani. Ormai è la serata che tutti aspettano, e il conto alla rovescia è iniziato e tutto il borgo antico e tutta Matera si prepara al grande evento del 19 Gennaio. Un sogno che diventa realtà dopo tanta fatica e duro lavoro. Il primo ospite internazionale ad essere svelato dopo tanto silenzio è proprio Skin, cantante di fama internazionale che si esibirà in piazza San Pietro Caveoso nel corso della diretta su Rai 1 in programma dalle 18,50 alle ore 20. Alla cerimonia parteciperanno anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che saranno a Matera già nella serata di venerdì 18 per assistere ad altri eventi che sono attesi nella città.

Ma l’attenzione è concentrata tutta su questa grande artista che è conosciuta in tutto il mondo. Particolare è la sua voce che andrà a fondersi al meglio in tutta la magia che i Sassi di Matera sapranno regalare. Farà ascoltare a tutti la sua splendida voce, e mostrerà al pubblico il suo bellissimo aspetto, una creatura angelica che volerà su tutta Matera nel corso della serata. Riuscirà a far innamorare il pubblico e sarà la regina di tutta la cerimonia.

Sarà un grande evento di arte, musica e spettacolo alla presenza delle più alte cariche dello Stato.

Michela Cicirelli