Matera 2019, informazioni di pubblica utilità per il 19 gennaio

Secondo quanto previsto da un’intesa raggiunta in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Matera Antonella Bellomo, oltre ai residenti , titolari , dipendenti ed ospiti di B&B e strutture ricettive in genere, che sono stati già censiti, sarà consentito l’accesso nel Sasso Caveoso il 19 gennaio anche ad altre categorie di ospiti, secondo precise modalità.

In particolare, potranno accedere nell’area del Sasso Caveoso anche gli ospiti dei residenti e i domiciliati. In questo caso i residenti e i domiciliati, a partire dalle ore 14 del 15 gennaio ed entro le ore 14 del 18 gennaio dovranno comunicare i dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita), al seguente indirizzo mail della Questura di Matera: digos.mt@ poliziadistato.it

Inoltre potranno accedere ai ristoranti e bar del Sasso Caveoso coloro che hanno prenotato il pranzo del giorno 19 gennaio. In questo caso i titolari degli esercizi pubblici dovranno inviare una mail entro le ore 12 del 18 gennaio allo stesso indirizzo mail della Questura: digos.mt@ poliziadistato.it per comunicare le generalità dei titolari, dei dipendenti e degli avventori. Al fine di garantire l’efficacia dei servizi di sicurezza approntati per l’evento, gli esercenti dovranno invitare gli ospiti a lasciare il rione Sassi entro le ore 15, se non muniti dei Pass di accesso alle aree fruibili dal pubblico durante la manifestazione serale.

Si precisa che, nell’ottica di consentire il sereno svolgimento della manifestazione, in virtù delle misure di safety e security predisposte per garantire la fruibilità dei luoghi e la incolumità pubblica, la circolazione nelle aree del Rione Malve e del Sasso Caveoso sarà consentita solo ai cittadini muniti di Pass rilasciati come noto dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, per raggiungere le aree a cui il Pass dà diritto di accedere.

Si rende noto che per quel che riguarda la cerimonia di apertura che si svolgerà presso la Cava del Sole, il sito sarà raggiungibile esclusivamente tramite bus navetta gratuiti messi a disposizione dal Comune di Matera, in partenza sempre il 19 gennaio da piazzale Aldo Moro e dalla zona Paip2 dalle 9 alle 10.45.

Per quel che riguarda i disabili con grave limitazione della capacità di deambulare la Fondazione Matera Basilicata 2019, d’intesa con il Comune e la Questura, ha messo a disposizione un’apposita area per 30 posti (e 30 accompagnatori) sia in piazza Vittorio Veneto sia in Piazza San Pietro Caveoso, a ridosso del Palco degli ospiti.

Per i disabili il trasporto sarà garantito da bus navetta messi a disposizione dall’Amministrazione comunale di Matera, la mattina verso Cava del Sole dalle 9 alle 10.45 con partenza da Piazzale Aldo Moro e via Granulari (Paip 2) e il pomeriggio verso i Sassi dalle 15 alle 16 con partenza da Piazzale Aldo Moro direzione via Daddozio, sosta a Porta Pistola. La scelta degli orari è stata presa per consentire il regolare svolgimento di Matera Cielo Stellato.

I disabili dovranno inviare una mail di accredito al seguente indirizzo: accessibilita@ matera-basilicata2019.it indicando il nome e cognome proprio e dell’accompagnatore, il luogo dell’evento a cui intendono partecipare e allegando i documenti che attestano la disabilità. Saranno accolte le prime 60 richieste (30+30 accompagnatori per ciascuna area indicata) in ordine di arrivo.