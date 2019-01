Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia diventa un “Parco libero dalla plastica”

Il Consiglio Direttivo dell’Ente, con deliberazione n. 43 del 29 ottobre 2018, pubblicata all’Albo Pretorio il 19 dicembre 2018, ha aderito alle azioni che il Ministero per l’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare sta promuovendo in merito alla riduzione dell’uso della plastica ed al suo impatto inquinante sui territori.

L’inquinamento da plastica è una delle più gravi emergenze ambientali globali e anche la Commissione Europea è intervenuta sul tema proponendo un’apposita direttiva volta a ridurne l’impatto.

«Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, in linea con la più ampia azione di tutela della natura a cui è vocato – afferma il presidente vicario Cesare Troia – ha avviato una serie di azioni per raggiungere obiettivi concreti e attuabili per limitare l’utilizzo di pesticidi e rifiuti sparsi nell’area dell’Alta Murgia in attuazione delle direttive europee e delle disposizioni nazionali in materia per alimentare sempre di più il modello di economia circolare, per contrastare gli sprechi a partire da una gestione dei rifiuti in un’ottica di riduzione, riuso e riciclo.

Dall’educazione ambientale e la sensibilizzazione nei Comuni e nelle scuole del territorio per un consumo consapevole e una corretta gestione dei rifiuti, alla promozione di eventi e manifestazioni che riducano l’uso della plastica a favore di prodotti biodegradabili, fino alla promozione del Green Public Procurement attraverso l’eliminazione della plastica dagli uffici dell’Ente e alla promozione degli studi, delle indagini e delle ricerche scientifiche sugli impatti delle materie plastiche che siano rivolte al territorio di un “Parco libero dalla plastica” e realmente sostenibile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico».

In tal senso, il Parco Nazionale dell’Alta Murgia si propone di agire secondo il seguente decalogo: