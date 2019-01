Crisi Comune Policoro: La minoranza chiede le dimissioni di Mascia

“La dichiarazione del Consigliere comunale Giuseppe Montano con cui di fatto abbandona la maggioranza rende palese che l’amministrazione Mascia non ha più i numeri per governare. Detto ciò, considerato che l’interesse della città è prioritario e questa non merita di continuare a rimanere paralizzata perdendo occasioni di crescita e sviluppo in un momento già difficile di suo, la minoranza compatta, composta dai nove consiglieri (Prestera, Carretta, Carrera, Maiuri, Di Pierri, Modarelli, Leone, Bianco, Montano), invita il sindaco ad essere consequenziale e rassegnare le dimissioni”.

Lo si legge in un comunicato congiunto a firma dei nove consiglieri di minoranza.

“Laddove non volesse accogliere questo invito – prosegue la nota – venga in Consiglio Comunale e dimostri di avere una maggioranza adeguata al governo della città o si assuma la piena responsabilità delle conseguenti azioni che metterà in campo l’opposizione”.