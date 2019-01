Wi-fi nei Comuni e nelle Aziende Sanitarie Regionali. Pisticci rientra tra gli interventi ammessi a finanziamento.

La Regione Basilicata, con D.G.R. n. 1357/2018, ha approvato la graduatoria degli interventi ammessi nell’ambito della “Manifestazione d’interesse per l’installazione di apparati Wi-fi nei Comuni e nelle Aziende Sanitarie Regionali”: la candidatura del Comune di Pisticci rientra tra gli interventi ammessi a finanziamento.

Il bando prevedeva la possibilità, per Comuni con numero di abitanti superiore a 15000 abitanti, di candidare dieci punti di installazione degli hotspot wi-fi, in aree ad alto numero di frequentatori, così da poter offrire un servizio utile ai cittadini e ai turisti.

In particolare, sono stati candidati diversi punti che rappresentano il fulcro della vita sociale pisticcese, con un’attenzione riservata non solo a Pisticci centro e a Marconia, ma anche ai principali centri di ritrovo delle altre frazioni. Per quanto riguarda l’Ospedale di Tinchi, invece, la struttura rientra nella Convenzione che la Regione ha siglato con l’Azienda Sanitaria di Matera per potenziare la connettività nei presidi ospedalieri della Provincia.

Tra i punti candidati rientra anche Piazza La Salsa di Pisticci che, con l’apertura della sede della Pro Loco come primo punto di approdo, potenzierà ulteriormente l’offerta di servizi attraverso l’hotspot aperto a turisti e ai vari partecipanti agli eventi in programma nell’Anfiteatro del Rione Dirupo. Nei prossimi giorni la Regione Basilicata coinvolgerà i Comuni ammessi per predisporre il Piano di Fabbisogno ed effettuare alcuni sopralluoghi nei punti candidati: l’intervento generale sarà effettuato attraverso la piattaforma CONSIP. L’Amministrazione Comunale manifesta la sua soddisfazione per il buon esito della manifestazione di interesse, in quanto l’installazione degli hotspot, oltre a migliorare la connettività sul territorio, incrementa i servizi e l’offerta turistica del territorio.