A Potenza lunedì un incontro su continuità assistenziale

L’assessore regionale alle Politiche della Persona, Flavia Franconi ha convocato per lunedì 14 gennaio alle ore 16.30 un incontro con la direzione generale della Dipartimento Presidenza, del Dipartimento Politiche della Persona e con le Aziende sanitarie locali di Potenza e di Matera “per la definizione, tra l’altro, dei provvedimenti da assumere in merito alla tematica delle indennità previste dall’Accordo Integrativo Regionale per i medici di continuità assistenziale a seguito della sentenza n.66/2018 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Basilicata che ha riconosciuto la piena legittimità delle indennità previste nell’Accordo medesimo”. Il segretario regionale della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) della Basilicata, Antonio Santangelo ha accolto positivamente la convocazione dell’incontro, nell’auspicio “che vengano assunti con ogni celerità i provvedimenti da parte della giunta regionale che ridiano certezza dell’applicazione dell’Accordo Integrativo sospeso dal mese di maggio 2017”.

