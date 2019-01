Per Liberare la propria espressione artistica , imparare le tecniche del disegno e della pittura e conoscere la Storia dell’arte e degli artisti si organizzano a Marconia dei percorsi laboratoriali di disegno e pittura per bambini e ragazzi (1-5 anni, 6-10, 11 in sù) a cura di Antonella Malvasi.

I Posti sono limitati per gruppo. Per informazioni e adesioni rivolgersi p resso il Centro “La Margherita” – Dott.ssa Fabiola Scattino in via Parma a Marconia.

Per info. 3294903998- 3924965554