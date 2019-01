Policoro: Modarelli (Fi) denuncia stato di abbandono della pubblica illuminazione della zona Madonnella

“Con l’ennesima nota protocollata il 07 Gennaio u.s. rivolta al Presidente della Provincia Piero Marrese il Consigliere Provinciale di Forza Italia Gianluca Modarelli denuncia lo stato di abbandono della pubblica illuminazione della zona Madonnella (Policoro). Correva il 30 gennaio 2013 – dichiara Modarelli – quando presso il comune di Policoro si tenne un incontro tra l’amministrazione comunale e l’amministrazione provinciale rappresentata dell’ex assessore provinciale al ramo Angelo Garbellano e dal Dirigente Vito Valentino, i quali si erano impegnati a redigere un piano di riqualificazione di tutte le aree di loro competenza, partendo proprio dall’illuminazione delle aree a ridosso di viale Matera, quartiere Madonnella. Da allora nulla è stato fatto. Per tali ragioni – conclude Modarelli – chiedo di inserire tra le priorità dei lavori pubblici della Provincia di Matera, in fase di approvazione del bilancio di previsione 2019, il ripristino.”

