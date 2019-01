Policoro: Consigliere Montano lascia la maggioranza

“Dopo aver palesato più volte diversità di vedute in ordine a questioni di rilevante importanza per la comunità di Policoro, alcune delle quali manifestate anche in consiglio comunale – scrive Montano – sono giunto alla conclusione di non poter condividere ulteriormente il percorso iniziato circa due anni fa.

Venerdì mattina ho comunicato ufficialmente al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale di non essere più parte dell’attuale maggioranza”.

Giuseppe Montano, è al secondo mandato come consigliere comunale, eletto nella lista “Alleanza di Centro”, a sostegno della candidatura di Mascia; è poi passato nel gruppo “Più Policoro”, assieme ai consiglieri Gallitelli e Agresti, sempre vicino alla maggioranza. Nella passata legislatura invece aveva sostenuto la candidatura del Sindaco Leone ed era stato eletto nella lista “Trenta”.

Una decisione che ovviamente destabilizza, il già precario numero su cui si basa la maggioranza del Sindaco Mascia che potrebbe contare sull’appoggio di sette consiglieri, a cui sommare il suo voto, mentre otto sono quelli di minoranza.

Una situazione di estrema parità quindi anche se voci già parlano di nuovi equlibri che potrebbero formarsi in seno alla maggioranza del consiglio comunale.