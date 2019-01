Olimpia Matera, ardua trasferta in programma a Reggio Calabria

Non si ferma il campionato nazionale di pallacanestro di Serie B “Old Wild West” – girone D, che nella serata dell’Epifania ha concluso la sua fase di andata e pertanto proporrà, a partire da questo fine settimana, la nuova serie di quindici incontri di ritorno fino al termine della regular season. Domenica prossima, 13 gennaio 2018, con inizio alle 20.00, il PalaCalafiore ospiterà la sfida tra Viola Reggio Calabria e Olimpia Matera: all’andata, i materani vinsero di stretta misura – 60 a 58 il punteggio finale – marcando la linea ideale dell’imbattibilità del Palasassi, che dura tuttora.

La squadra calabrese, una delle formazioni storiche del panorama cestistico nazionale, ha avuto finora un rendimento del tutto speculare rispetto all’Olimpia: infatti ha perso con le stesse antagoniste che hanno superato i materani nell’andata (Caserta, Salerno e Capo d’Orlando) – e i cinque punti di differenza con i biancoazzurri, che in classifica la pongono al quarto posto a quota 19, proprio alle spalle dell’Olimpia (terza con 24 lunghezze), sono conseguenza dello scontro diretto della prima giornata e di una penalizzazione di tre punti subita dalla Viola fuori dal parquet.

“Quella con Reggio Calabria è una partita di alto livello.” – conferma il coach Agostino Origlio nella consueta presentazione del match – “Rispetto alla sfida del 7 ottobre, le nostre squadre sono molto cresciute nel gioco, e ancor di più nei risultati, che sono stati lusinghieri per entrambe. Sarà uno scontro diretto importante per i playoff; è perentorio, da parte nostra, puntare alla vittoria, considerato che lo scarto dell’andata è stato davvero irrisorio. Questo aspetto sarà importante in tutte le partite del ritorno, atteso che il campionato ha dimostrato di essere molto equilibrato tra le formazioni che vi prendono parte.”

Continua l’allenatore dell’Olimpia: “Giocheremo in uno dei templi del basket italiano, importante e glorioso, popolato da un pubblico di sostenitori assiduo e numeroso, e questa sarà un’ulteriore barriera da considerare. Dal punto di vista del gioco, la squadra reggina propone tanto giocatori solidi sotto canestro – come Paesano e Fall – quanto ragazzi talentuosi, dello spessore di Fallucca, Carnovali e Nobile; è costruita per puntare in alto, per cui dovremo stare sempre dentro la partita, senza mai fermare il nostro ritmo e sfruttando appieno i vantaggi che riusciremo a originare”. Il match sarà arbitrato da Stefano Bonetti di Ferrara e Lorenzo Bianchi di Rimini.

Il resto del calendario della sedicesima giornata propone gli anticipi del 12 gennaio tra Iul Roma e Pozzuoli (18:00) e tra Catania e Capo d’Orlando (18:30). Il giorno successivo, tutte alle 18:00, sono in programma la supersfida tra la prima in classifica, Caserta, e la seconda, Salerno – separate da soli due punti, e le dispute tra Napoli e Luiss Roma, Valmontone e HSC Roma, Battipaglia e Palestrina, Scauri e Palermo.