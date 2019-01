Hockey su pista: La Hp Matera fa visita al Salerno

In archivio la sosta natalizia, riprende il campionato di hockey su pista di serie B – girone E con in programma la quarta giornata. La Hockey Pattinaggio Matera, seconda con 6 punti (2 vittorie e 1 sconfitta) ed una lunghezza di ritardo dalla capolista Molfetta, fa visita alla Roller Salerno, quarta con 3 punti (1 vittoria, 1 sconfitta e 1 gara da recuperare) ed allestita per puntare al salto di categoria. La formazione allenata da mister Persia raggiunge la Campania con tutti gli atleti a disposizione e come sempre con grande entusiasmo e la giusta motivazione, aspetti questi che caratterizzano costantemente gli allenamenti settimanali, durante i quali si punta soprattutto a far crescere i tanti validi giovani in organico. Gara proibitiva quella contro il Salerno ma quintetto della città dei Sassi in grado di poter dire la sua, e lo si è visto anche in occasione del match casalingo contro il Molfetta, perso 6-3 ma giocato ad altissimi livelli, grazie al contributo degli atleti più esperti e di quelli più giovani, molti dei quali stanno già dimostrando di essere pronti per il salto di categoria. Roller Salerno e Hockey Pattinaggio Matera in pista sabato alle 19.

