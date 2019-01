Calcio a 5 : Il Real Team Matera ospita l’Aliano

Torna sabato il campionato di calcio a 5 di serie B – girone G per il Real Team Matera, costretto il 5 gennaio scorso, dopo la sosta natalizia, a chiedere, a causa delle intense nevicate che hanno interessato Basilicata e Puglia, il rinvio del match interno contro il Futsal Altamura, valido per l’ultima giornata di andata (si recupererà il prossimo 26 gennaio). I materani, ottavi con 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, 42 gol realizzati e 40 subiti), ospitano l’Aliano, penultimo a quota 5 (1 vittoria, 2 pareggi e 8 sconfitte, 20 reti all’attivo e 41 incassate) ed al successo all’andata per 3-1. Il Real Team Matera, pur se con qualche acciaccato, arriva all’appuntamento al gran completo e dopo aver disputato, durante le festività, alcune amichevoli di spessore; di fronte un club che, come del resto fatto da quello materano, è intervenuto sul mercato così da poter raggiungere l’obiettivo salvezza, ampiamente alla portata (ad oggi l’Aliano disputerebbe i play out mentre il Guardia Perticara, ultimo a quota 3, sarebbe retrocesso direttamente; il primo posto utile invece per la salvezza, il terzultimo, è occupato dal Bisceglie con 7 punti). Per la squadra agli ordini di Bommino, la possibilità nei prossimi 4 turni di sfruttare il rettangolo di gioco amico: dovrà disputare infatti 3 gare casalinghe e la stracittadina (in “trasferta”) contro il Futura, con la possibilità quindi di chiudere anzitempo il discorso salvezza e poter così valorizzare ulteriormente i giovani fino al termine della stagione. “Arriviamo al giro di boa – rimarca mister Bommino – dopo una lunga pausa ma consapevoli di essere in crescita, e la conferma è arrivata anche dal successo prima della sosta, e soprattutto un’altra squadra rispetto a quella dell’andata. L’Aliano è un avversario ostico, con in organico atleti di esperienza, ma – conclude il tecnico – è notevole la nostra voglia di riscatto così come l’intenzione di chiudere rapidamente il discorso salvezza.” Real Team Matera e Aliano in campo sabato alle 16.

Matera, 11/01/19

