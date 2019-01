Vaglio Basilicata (PZ): Sorpreso con oltre 90 grammi di droga. Arrestato dai Carabinieri un 20enne.

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Vaglio Basilicata, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 20enne del luogo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, condotta con l’ausilio dell’unità antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri di Tito (PZ), si è concretizzata all’esito di una serie di servizi attuati su tutto il territorio del Comando Provinciale di Potenza, finalizzati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti.

In particolare, i militari hanno eseguito la perquisizione domiciliare all’interno dell’abitazione del giovane, durante la quale gli stessi hanno rinvenuto e sequestrato 90 grammi di marijuana, suddivisa in vari contenitori, ed 1 grammo circa di hashish, oltre a un bilancino di precisione e 6.650,00 Euro in denaro contante, presunto provento dell’attività di spaccio della droga.

Quest’ultimo risultato si inserisce nel solco delle attività preventive e repressive che i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza stanno implementando in tutta la provincia, al fine di poter individuare le indebite condotte e modalità di approvvigionamento, trasporto e distribuzione che connotano il fenomeno della droga nell’area lucana, sfruttando al massimo le potenzialità dell’Istituzione, dispiegando sul terreno, oltre alle Stazioni Carabinieri, tutte le componenti dell’organizzazione territoriale dell’Arma deputate al controllo del territorio.