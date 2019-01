UN CONTEST FOTOGRAFICO PER LE CANTINE

E’ la vera novità dell’edizione 2019 della rassegna promossa e organizzata dall’associazione “Ambiente e Natura” di San Mauro Forte con lo slogan “Partecipa, scatta e vinci”.

SAN MAURO FORTE – Un contest fotografico per “Cantine aperte 2019”. E’ la vera novità dell’edizione quest’anno (la nona della serie ndr) della rassegna organizzata dall’associazione “Ambiente e Natura” di San Mauro Forte. Con lo slogan “Partecipa, scatta e vinci” il sodalizio promuove – infatti – il primo concorso per dilettanti, appassionati e professionisti del settore che si sono registrati e, quindi, parteciperanno al percorso culturale ed eno-gastronomico in programma per venerdì 11 gennaio a partire dalle ore 16,30 e fino a notte inoltrata. Come da regolamento, sarà possibile inviare fino a un massimo di n. 3 fotografie a persona entro e non oltre il 31 gennaio prossimo “tramite messanger o sulla pagina Facebook di Ambiente e Natura San Mauro Forte”. Le foto verranno, poi, pubblicate in un apposito album a cura del sodalizio e lo scatto che riceverà il maggior numero di “like” entro il 10 agosto 2019 si aggiudicherà il premio in palio consistente in un cesto di prodotti tipici dal valore complessivo di 300 euro.

L’addetto stampa

Antonio Grasso