Truffe agli anziani. Incontro dei Carabinieri coi sacerdoti dell’Arcidiocesi di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo.

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Potenza, Maggiore Gennaro Cascone, alla presenza dell’Arcivescovo della Diocesi di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo, S.E. Mons. Salvatore Ligorio, e del Cappellano Militare Don Giovanni Caggianese, ha tenuto, in Tito, presso il Centro Polifunzionale della Caritas, un incontro informativo sul tema delle “Truffe agli anziani”.

L’appuntamento, che ha coinvolto 75 sacerdoti delle parrocchie e comunità religiose dell’arcidiocesi, inquadrato in una mirata campagna dispiegata su tutto il territorio del Comando provinciale, è stato utile per fornire consigli e spunti di riflessione sul particolare fenomeno.

L’iniziativa si aggiunge ai restanti 15 incontri tenuti dall’Ufficiale nell’ambito del territorio di competenza e che hanno coinvolto altrettante realtà locali.

È stata evidenziata l’importanza, attraverso la loro missione sul territorio, di contribuire nella divulgazione delle informazioni da diffondere tra i cittadini per prevenire la particolare fenomenologia di reato.

I parroci presenti hanno manifestato vivo interesse per l’argomento trattato, interagendo con l’Ufficiale dell’Arma a cui sono state rivolte varie domande in relazione ai suggerimenti e casi illustrati.

È stata sottolineata ancora una volta la necessità di collaborare e segnalare immediatamente al Numero Unico di Emergenza 112, oppure recandosi presso il competente Comando Stazione Carabinieri, i casi in cui si presentano sospetti appartenenti alle Forze dell’Ordine, tenendo presente che gli stessi, solitamente, indossano l’uniforme e hanno veicoli riconoscibili, comportandosi, analogamente, allorquando si ricevono anomale telefonate, nel corso delle quali vengono segnalati incidenti stradali od eventi insoliti, occorsi a familiari per i quali vengono richieste somme di denaro.

Sono stati commentati una serie di accorgimenti utili per potersi agevolmente sottrarre ad indebiti propositi di malfattori che agiscono sia personalmente che a mezzo telefono o via web.

Nell’occasione è stato distribuito una copia dell’opuscolo informativo edito dalla rivista “Il Carabiniere”, dal titolo “Truffe agli anziani”, da affiggere all’interno dei luoghi di culto frequentati dai fedeli.

L’evento è stato organizzato tenendo anche in considerazione, nel merito, delle potenzialità di risposta alla tematica proposta derivanti dalla pressoché analoga e totale presenza in tutte le comunità del potentino di entrambe le Istituzioni, religiosa e militare, quali punti imprescindibili di riferimento e vicinanza per le popolazioni locali.