Total, Gambardella (Cisl): “Basta polemiche e fake news su Tempa Rossa”

Il segretario generale della Cisl Basilicata, Enrico Gambardella, riferisce che “sull’esito dell’ultimo tavolo di confronto con Total sono state diffuse notizie parziali quando del tutto infondate che potrebbe alimentare false aspettative tra alcuni lavoratori del sito di Tempa Rossa. Nel prendere atto delle aperture di Total circa il riconoscimento del contributo di sostegno al reddito a tutti i lavoratori che hanno partecipato alla realizzazione del centro olio e che risultano disoccupati dal 1° maggio continua il segretario della Cisl – abbiamo ribadito la necessità di dare impulso alla banca dati per la raccolta dei profili professionali, con particolare riguardo ai lavoratori lucani, al fine di un ricollocamento nelle attività dirette e indirette del centro olio e di garantire la continuità occupazionale negli avvicendamenti d’appalto. A differenza di qualche interlocutore non meglio identificato, evidentemente di parte, riteniamo che i lavoratori lucani del sito di Tempa Rossa potranno rientrare anche nelle attività di completamento del centro olio, attività sulle quali nessuno può accampare un diritto di prelazione. È utile ricordare anche a memoria futura che questi accordi si stipulano con le organizzazioni sindacali firmatarie di contrati nazionali che sono le uniche riconosciute dalla Costituzione e dalle leggi; pertanto altri soggetti non titolati alla contrattazione dovrebbero astenersi da azioni che hanno come unica finalità quella di destabilizzare il confronto e suscitare inutili e pretestuose polemiche quando, al contrario, servirebbe coesione e comunione d’intenti nell’interesse dei lavoratori lucani”.

