Torna la Notte dei Licei Classici

Il mondo classico, l’unione fra studenti e docenti ed una “notte”, si parte. Questo è l’evento che ormai da ben 5 anni unisce gli studenti dei licei classici sparsi su tutto il territorio nazionale, insieme in questa esperienza di ritorno alla tradizione e alla cultura di cui siamo figli. Un ritorno particolare, però, perché non guarda indietro, ma avanti. Come si può, infatti, nel progresso tralasciare la radice fondamentale, il colore primario da cui tutto è nato? Questo è l’obbiettivo che ha indotto Il dirigente Leonardo Giordano e i docenti del liceo di Nova Siri, sezione dell’ I.S.I.S. “Pitagora” di Montalbano Jonico ad aderire all’iniziativa. L’evento, che avrà luogo il giorno 11 gennaio 2019, dalle ore 18:00 alle ore 24:00, presso la sede di Via Bachelet del Liceo Classico ed Artistico a Nova Siri, punta alla riscoperta ed all’ esaltazione dei valori classici, affinché la celebrazione della notte possa essere fonte di scoperta di questo mondo, spesso sottovalutato, e possa anche essere un promemoria per gli stessi studenti dell’ importanza dei valori classici. Gli studenti del liceo classico e artistico di Nova Siri sono coinvolti in prima persona nella preparazione e nella messa in scena delle varie attività, fra cui: rappresentazioni teatrali, letture di testi di scrittori greci e latini, performance di danza e canto e microconferenze di stampo scientifico e letterario. La notte nazionale del liceo classico acquista una maggiore valenza per il liceo classico di Nova Siri in quanto darà il via ai festeggiamenti del trentesimo anno dalla fondazione della scuola. I ragazzi del liceo attendono la partecipazione della comunità novasirese e dei ragazzi delle terze medie del territorio.

